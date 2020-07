Clin d’oeil : que se cache-t-il dans la nouvelle pub Freebox Pop ?

Fidèle à lui-même, Free enchaîne les clins d’oeil dans la publicité TV de la nouvelle Freebox Pop. 1337, Iliad, la mamie du Cantal et Rodolphe !

Lancée le 7 juillet dernier, la Freebox Pop semble séduire, le démarrage est canon selon Xavier Niel avec plus de 50 000 abonnés séduits. Pour promouvoir son nouveau bébé, l’opérateur a notamment lancé une publicité déjantée, vitaminée et truffée de petits clins d’oeil, placée sous le signe de la pop attitude.

On y retrouve notamment à la 34e seconde dans le “Jeu des mots”, un participant trouve le mot “pop”, les lettres restantes forment alors “Iliad”, maison-mère de Free. Sur le même écran est inscrite l’heure 13h37, on pense directement à la Freebox révolution et à ces chiffres choisi par Free qui lui collent désormais à la peau. Cela veut dire Leet speak en langage Leet Speak (« langage d’élite » en français).

Le compte Twitter parodique “Mamie du Cantal” et possible outil de communication de Free n’est pas en reste. La plus geek des mamie a notamment lancé le buzz autour de la Freebox Pop mais aussi avant la sortie de la Delta. Dans la pub Freebox Pop, figure un paquet de “popotatoes” avec un message particulier en haut de celui-ci : ” Popom de terre de Mamie du Cantal”. Bien vu.

Avec ce nouveau spot, Free revient à ses origines avec des jeux de mots à gogo et du fun. Difficile toutefois d’arriver à la cheville de Rodolphe, le célèbre anti-héros des publicités Free pendant plusieurs années. L’opérateur ne l’a pas oublié et se fend d’un “ich bin Rodolphe” dans la fenêtre de chat. Et vous, avez-vous dégoté d’autres références ?