La Freebox Pop flashée à toute vitesse, avec un upload bien supérieur à 700 Mbit/s

La Freebox Pop dépasse ses propres limites, l’une d’entre elle a été flashée avec un débit montant supérieur à la limite indiquée par Free.

Si Free a boosté le débit montant de ses abonnés Freebox, la Freebox Pop pousse le bouchon encore plus loin. Avec les premières arrivées de la box chez les abonnés viennent les premiers speedtests, et donc les premiers records.

L’internaute @flolo530 a publié plusieurs speedtests ce weekend, où sa Freebox Pop atteint des records. Voici le plus impressionnant :

Au compteur du nouveau bébé de Free : 3 ms de ping, mais aussi 2372.86 Mb/s en débit descendant et surtout… un upload de plus de 1000 megabit/s. Et ce alors que sur son site, Free indique un débit maximal théorique de 700 Mb/s. Un record impressionnant qui va faire saliver les futurs abonnés Free. Cependant, Free n’a pas communiqué non plus sur la hausse observée pas plusieurs abonnés Freebox de leur débit montant.

Pour rappel, la Freebox Pop propose un débit partagé de 5Gb/s et permet ainsi d’atteindre 2.5 Gb/s sur un seul appareil.