Free augmente discrètement le débit montant de ses abonnés Freebox

Depuis le lancement de la Freebox Pop le 7 juillet dernier, Free augmente progressivement le débit montant de ses abonnés Freebox Delta, One, Mini 4K et Révolution.

Rien à signaler sur le site de Free mais pourtant. L’opérateur augmente discrètement depuis une dizaine de jours le débit montant de ses abonnés Freebox. Selon des remontées de freenautes et nos propres constatations sur plusieurs box de l’opérateur, Free a fait grimper le débit montant maximum à 700 Mbits/s contre 600 Mbits/s jusqu’à présent chez de nombreux abonnés fibre Freebox mini 4K, Révolution, One et Delta S et Delta, le tout sans surcoût.

Bonjour, L’augmentation de l’upload à 700 Mbps en #fibre optique annoncé lors du lancement de la @Freebox POP, c’est déjà une réalité 💍sur ma Freebox Révolution .. . Merci @Free 🥰 pic.twitter.com/znW5VWUh3f 🕷️ Busyspider (@BusyspiderFr) July 9, 2020

Officiellement, cette montée en débit ne devait concerner que les abonnés à la box très haut de gamme du FAI. Free a donc visiblement décidé de faire plaisir à une majeure partie de ses clients FTTH. Pour rappel, la nouvelle Freebox Pop propose également un débit montant jusqu’à 700 Mbits/s.

Exemple avec une Freebox One