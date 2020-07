La nouvelle interface TV OQee pourrait arriver sur toutes les Freebox

OQee, un gros projet de Free, dont tous les Freenautes pourraient bénéficier

Univers Freebox vous a présenté tout au long de cette semaine, la nouvelle interface de la Freebox Pop. C’est une vraie rupture par rapport à ce qui existe actuellement sur les autres Freebox. C’est pourquoi la question qui se pose est : est-ce qu’OQee va être déployée sur les autres versions de Freebox, voire sur tous appareils qui tournent sous Android TV ? A cette question, Arthur, un des développeurs Free, indique qu’il souhaiterait pouvoir apporter OQee à tous les Freenautes. Il ne donne cependant pas d’indication sur une date éventuelle et précise que ce sera un choix des dirigeants de l’opérateur. Il y a toutefois un indice qui ne trompe pas : Free a créé une entité pérenne chargée de développer et d’actualiser OQee, avec une vingtaine de développeur dédiés, ce qui n’est pas le cas pour les interfaces TV des autres Freebox. Cela montre que Free investit beaucoup dans ce projet et qu’il serait logique que cela profite à tous les Freenautes.

