Si vous deviez acquérir des répéteurs wifi supplémentaires pour votre Freebox, quelle formule préfériez-vous ?

Votre répéteur wifi supplémentaire, vous préférez l’acheter ou le louer ?

Si un répéteurs wifi est déjà inclus avec les Freebox Pop et Delta, Free proposera prochainement d’en acquérir un ou plusieurs quelle que soit votre version de Freebox. En effet, il peut être pertinent d’en disposer de plusieurs répéteurs wifi suivant la typologie de votre logement ou de vos locaux, puisque ceux-ci sont dits “intelligents’, compatible mesh, ce qui leur permet de “discuter entre eux pour disposer du meilleur débit possible. Free a également précise que le répéteur est uniquement recommandé pour les logements de plus de 80 m2 “au risque de dégrader les performances de votre Wi-Fi”. Sur son site, un simulateur est mis à disposition pour évaluer vos besoins.



Notre nouveau sondage vous propose de vous prononcer sur la formule de commercialisation qui vous conviendrait le plus.

sondage

A noter que dans les 2 cas, il faudra s’acquitter de 10 € de frais d’envoi, et que si vous l’achetez, il vous appartiendra, même en cas de résiliation de la Freebox. Livré par Chronopost, le colis sera remis en point relais en cas d’absence le jour de la livraison.

Vous pouvez répondre à l’aide du sondage disponible dans cet article et apporter des précisions dans les commentaires de cet article