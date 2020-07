Free estime pour vous le nombre de répéteurs Wi-Fi Pop nécessaires dans votre logement

Combien de répéteurs Wi-Fi sont nécessaires pour améliorer le Wi-Fi de votre habitation ? Free vous aide à faire le calcul grâce à des recommandations et un outil en ligne.

Free a bien noté les problèmes de Wi-Fi rencontrés par les abonnés. L’opérateur de Xavier Niel va ainsi proposer une mise à jour logicielle qui viendra optimiser le débit, la portée et la stabilité de la connexion sans-fil sans surcoût pour l’abonné, en plus d’apporter la nouvelle norme de sécurité WPA3.

Il a également dévoilé un répéteur Wi-Fi inclus avec sa Freebox Pop, disponible sur demande avec la Freebox Delta sans surcoût et proposé dès la rentrée prochaine aux abonnés Freebox mini 4K, Freebox Révolution et Freebox One sous la forme d’une option. L’abonné pourra d’ailleurs se contenter d’un seul répéteur Wi-Fi ou en demander plusieurs, en fonction de la configuration de son habitation. Free a ainsi publié quelques recommandations et mis en ligne un simulateur pour déterminer le nombre nécessaire.

Accéder à l’outil de Free

Pour trouver l’outil en ligne, il faut accéder à la section du site Free dédiée aux offres Freebox. De là, ouvrez le menu, sélectionnez votre box et cliquez sur “Répéteur Wi-Fi Pop”.

Faites ensuite défiler jusqu’à tomber sur les recommandations. Free recommande ainsi un répéteur pour une surface de 95 m² et deux répéteurs pour une surface de 200 m². Pas besoin de répéteur pour 80 m². Des recommandations valables pour une habitation sur un seul niveau.

Un peu plus bas encore se retrouve l’outil de simulation qui prend cette fois-ci en compte la présence de différents niveaux. Un premier menu déroulant permet d’indiquer la surface du logement (moins de 80 m², entre 80 et 180 m², plus de 180 m²).

Le second menu déroulant permet de prendre en compte le nombre de niveaux dans l’habitation (1, 2, 3 ou plus).

Pour plus de 180 m² et plus de 3 niveaux, Free recommande par exemple 3 répéteurs Wi-Fi Pop.