Abonnés Freebox TV by Canal et Famille : Canal+ a besoin de vous

L’assistance Canal+ sollicite une petite participation de la part des abonnés Freebox TV By Canal, ou ayant souscrit à Famille by Canal.

Dans le but de tester un parcours de créations de compte pour les abonnés aux offres TV by Canal par Free, Canal+ recherche des volontaires. Vous pouvez vous inscrire directement en cliquant sur ce lien et en remplissant le formulaire.

Les conditions pour participer à cette expérience sont les suivantes :

Détenir un abonnement TV by CANAL ou Famille by CANAL chez Free ;

Être disponible pour réaliser un test de connexion sur votre navigateur internet (cela prend 1 à 2 min) ;

Être disponible pour répondre aux courtes questions qui pourront vous être adressées par email suite à ce test.

Si vous êtes sélectionnés, un email vous sera envoyé dans les jours qui viennent vous précisant le parcours à réaliser. Les retours se feront par email.