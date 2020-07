Pas de Freeplug avec la Freebox Pop, sauf pour les anciens abonnés

Si Free ne proposera pas de Freeplug avec la nouvelle Freebox Pop, l’opérateur permettra aux abonnés effectuant une migration de garder et d’utiliser ceux en leur possession.

Avec sa nouvelle Freebox Pop annoncée ce mardi 7 juillet, Free ne proposera pas de Freeplug, ses boîtiers CPL permettant d’utiliser l’infrastructure électrique de la maison comme prolongement du réseau domestique.

L’opérateur permettra cependant aux abonnés Freebox disposant déjà de Freeplug et souhaitant migrer vers la nouvelle offre Freebox Pop de les garder et d’en faire usage. “Le CPL n’est pas out, on a toujours des offres avec du CPL, dont on garde les offres avec du CPL, des offres sans CPL. Et pour des abonnés qui migrent vers la Freebox Pop, on permet de garder le CPL”, a confirmé Xavier Niel lors d’un point presse, alors qu’il était interrogé sur la mort de la technologie.

