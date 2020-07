Découvrez le premier unboxing de la nouvelle Freebox Pop

La rédaction d’Univers Freebox a procédé en avant-première à l’unboxing de la nouvelle Freebox Pop.

Lancée en grande pompe hier, la Freebox Pop débarquera dans les prochains jours chez de premiers abonnés. Univers Freebox est reparti de la keynote de Free avec le nouveau bébé de l’opérateur sous le bras. Place donc aujourd’hui à l’unboxing. Qui dit petite taille dit aussi emballage réduit.“Pour le carton et les éléments de calage, nous avons par ailleurs fait le choix d’emballages ECO et recyclables, en utilisant de façon modérée encres et vernis de finition”, explique Free. Au total, les futurs nouveaux abonnés recevront un colis contenant trois boîtes. Dans la première, on retrouve le serveur pour la connexion réseau. le FAI fait le choix ici d’une alimentation USB-C. Un câble RJ11 pour la téléphonie fixe et de raccordement réseau (ADSL, VDSL2) sont également fourni.

Dans une seconde boîte se cache le Player Pop accompagné d’un câble HDMi 2.1, d’une télécommande et d’un câble d’alimentation classique. Enfin, le répéteur WiFi se trouvera dans un troisième petit carton, livré notamment avec un câble ethernet RJ45.

Enfin, un petit guide de démarrage est également fourni pour chaque boîtier. A noter l’absence de Freeplugs, la Freebox Pop fonctionne sans. Les abonnés en migration pourront toutefois conserver les leurs et ainsi les utiliser avec cette nouvelle box.