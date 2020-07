Découvrez le menu de l’écran du Serveur de la Freebox Pop

Le nouveau serveur de la Freebox Pop intègre un écran, qui affiche plusieurs informations utiles

La Freebox Pop vient d’être lancée et Univers Freebox est le premier à disposer de cette nouvelle box made in Free. Bien sûr, pour le moment, elle ne synchronise pas mais nous vous proposons de découvrir les informations disponibles sur l’écran du Serveur. Celui-ci n’est pas tactile, contrairement à la Freebox Révolution, mais dispose d’une croix directionnelle. Il est possible de retrouver sur cet écran les informations concernant le serveur, comme l’adresse mac, le numéro de série et surtout, un QR code qu’il suffit de scanner pour se connecter au réseau wifi de la Freebox.

