Freebox TV : une chaîne inédite fait ses adieux

Comme prévu, #Alamaison, chaîne éphémère solidaire et éducative spéciale confinement créée par Mediawan en partenariat avec de grands acteurs de l’audiovisuel, a arrêté sa diffusion la nuit dernière.

“C’est fini”, tel est le message affiché ce matin sur le canal 47 des Freebox. Disponible gratuitement depuis le 6 avril sur les box des opérateurs mais aussi sur myCanal et Molotov, #Alamaison jouait déjà les prolongations depuis le 11 mai et la fin du confinement.

“Merci à nos partenaires producteurs, diffuseurs, distributeurs. Votre générosité a permis de faire vivre cette chaîne utile et solidaire et d’aider le monde soignant. Elle s’éteint ce soir comme prévu. Un immense merci”, a déclaré hier en guise d’au revoir Pierre-Antoine Capton, cofondateur de Mediawan.

La chaîne a rempli haut la main sa double mission, à savoir occuper intelligemment les familles pendant la crise sanitaire via un large choix de fictions, documentaires, émissions ludiques scientifiques ou historiques, tout en soutenant les soignants via à un système de dons.

Lucky Jack TV devrait ainsi reprendre sa diffusion après plus de trois mois de pause, pour la bonne cause. Habituellement disponible sur le canal 244, la 1ère chaîne française entièrement dédiée aux jeux d’argents et notamment au poker éditée par Mediawan a cédé son canal de diffusion à #Alamaison, en vue alors d’un lancement rapide. Le groupe audiovisuel avait alors promis un retour de Lucky Jack TV après l’arrêt de sa chaîne éphémère. Selon nos constatations, ce n’est pas encore le cas.