Freebox Delta : le répéteur WiFi Pop est bien compatible avec la caméra du pack sécurité

Les abonnés Freebox Delta pourront prochainement bénéficier des nouveaux répéteurs Wi-Fi lancés en même temps que la Freebox Pop. Bonne nouvelle : ils permettront d’étendre les possibilités du pack sécurité.

Plus de portée, plus de sécurité, combo gagnant ! Free a annoncé que les abonnés Freebox Delta pourraient bénéficier d’un répéteur Wi-Fi inclus, sur demande. Et la caméra Wi-Fi sera bien compatible avec ce nouvel accessoire, ont confirmé les développeurs du pack sécurité. Pour ce qui est des autres appareils inclus, ces derniers utilisent un autre réseau (Domus) et ne sont donc pas concernés.

Il est possible d’acheter plusieurs éléments du pack sécurité sur la boutique de l’espace abonné Freebox Delta, afin de compléter votre installation selon vos besoins. Cependant, dans une grande maison, la portée du Wi-Fi peut faire défaut pour vous permettre de connecter une caméra à l’étage par exemple. Avec le répéteur Wi-Fi Pop, ces limites devraient ainsi être repoussées.

De quoi par exemple installer un répéteur à votre étage, et installer une caméra dans la chambre de bébé pour garder un œil sur lui depuis votre application. Pour l’instant, le répéteur n’est proposé que lors d’une nouvelle souscription à la Freebox Delta, en option.

Pour rappel, Free propose un site pour vous guider quant au nombre d’appareils nécessaires dans votre logement pour bénéficier d’une couverture Wi-Fi optimale.