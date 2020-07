La Freebox Pop proposera un Wifi stable, accessible rapidement et boosté par un répéteur Wi-Fi

Xavier Niel a annoncé un Wi-Fi sécurisé et facilement accessible sur la Freebox Pop. Notamment avec une norme WPA3 pour son Wi-Fi. Il sera également possible d’accéder à votre connexion sans-fil via un QR code présent sur le serveur.

L’opérateur a également annoncé une nouveauté, avec un répéteur WiFi intelligent qui permet d’étendre la portée du WiFi dans votre maison. Boosté à l’intelligence artificielle, avec un seul réseau. Il sera bien sûr possible d’en posséder plusieurs. Il est comparable au Google Net entre autres et est bien sûr inclus. Le WiFi proposera sera Mesh, intelligent et permet ainsi un WiFi bien plus performant.