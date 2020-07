Netflix : une arnaque vise à s’emparer de vos informations personnelles et bancaires

Il existe de nombreuses techniques d’hameçonnage sur Internet, celle-ci attaque directement les utilisateurs Netflix afin de voler les informations de connexion et les données bancaires.



C’est la start-up américaine Armorblox spécialisée dans la cybersécurité qui a repéré depuis plusieurs semaines cette arnaque ciblant les utilisateurs du géant de la SVOD. Afin de piéger leurs victimes, les fraudeurs font parvenir un e-mail frauduleux aux couleurs de Netflix en expliquant que suite à l’échec de la vérification des informations personnelles, un problème avec la facturation est survenu. Il est également précisé que si ces informations ne sont pas mises à jour dans les 24 heures, l’abonnement sera clôturé ce qui renforce l’impression d’urgence.

Pour les moins vigilants qui auraient cliqué sur le lien, ce dernier redirige vers une page CAPTCHA fonctionnelle puis vers une page ressemblant comme deux gouttes d’eau à la page de connexion officielle de Netflix, après avoir renseigné l’ensemble des informations demandées par les fraudeurs et donc le phising effectué, ni vu ni connu l’utilisateur est redirigé vers la page d’accueil officielle de Netflix.

Durant le confinement une pratique similaire était utilisé par les fraudeurs. Plus de 700 faux sites reprenaient l’identité visuelle de Netflix ou Disney+ et proposaient de s’inscrire en proposant parfois “des comptes gratuits”. Évidemment il n’en était rien, et les personnes souscrivait à des abonnements cachés onéreux.