Il est désormais possible de s’abonner à la Freebox Pop depuis les bornes automatiques Free

Univers Freebox vous l’avait annoncé en novembre dernier, il est possible de s’inscrire aux offres Freebox depuis une borne interactive. L’offre Freebox Pop y est maintenant proposée.

Avec le lancement de sa nouvelle Freebox Pop et la réorganisation de ses offres, Free a également revue le panel de box disponible en abonnement depuis ses bornes interactives. S’il avait déjà retiré la Freebox Crystal et la Freebox One, qui ne sont plus du tout commercialisées par Free, ce dernier vient de rajouter la Freebox Pop. Désormais, sur les bornes Free, disponibles à la FNAC, dans les Maisons de la Presse ou encore les Free Centers, il est possible de s’abonner aux Freebox suivantes : Pop, Delta, Révolution, Mini 4K, et Delta S, aux même conditions que sur le site web de Free.

A Univers Freebox nous avons testé en vidéo cette nouvelle possibilité qui est plutôt pratique et rapide :