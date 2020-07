Free habille le mobilier urbain aux couleurs de la Freebox Pop

Nouvelle Freebox oblige, Free déploie une nouvelle campagne publicitaire sur le mobilier urbain pour la Pop.

Tout est bon cet été pour promouvoir la Freebox Pop, lancée le 7 juillet. L’opérateur de Xavier Niel a déjà largement diffusé son spot TV dédié à la Freebox Pop sur vos écrans, mais ne s’arrête pas là. Une campagne publicitaire est également déployée sur les panneaux en ville.

Elle promeut notamment la “fibre ultra-rapide” du nouveau bébé de Free, avec ses 5Gbit/s partagés et son upload allant jusqu’à 700 Mbit/s. Et les premiers records de débits vont en effet plutôt dans ce sens. Une stratégie différente de celle adoptée pour la Freebox mini 4K par exemple, Free utilisant sa box la moins chère pour mettre en avant l’accessibilité de la fibre via cette offre.