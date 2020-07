L’application Alexa sur smartphone en passe d’être revue de fond en comble

Amazon veut revoir totalement l’interface de son application Alexa sur Android, iOS et FireOS, pour une meilleure expérience utilisateur.

Simplifier l’utilisation de son application mobile, c’est le projet annoncé par Amazon qui lance une mise à jour de son application sur tous les appareils mobile qui sera disponible pour tous les utilisateurs d’ici la fin du mois d’août. Plusieurs changements sont prévus par la firme, notamment en personnalisant la page d’accueil.

Tout d’abord, le haut de l’écran sera occupé par un gros bouton dédié à l’utilisation de l’assistant vocal. Il sera également possible d’activer Alexa à la voix bien sûr, pour l’utiliser depuis votre iPhone ou smartphone sous Android.

L’interface actuelle de l’application Alexa sur Android

Puis viennent de nombreuses suggestions personnalisées, adaptées aux habitudes et aux besoins de chaque utilisateurs. L’application mobile pourra vous proposer des rappels, quelle musique a été jouée récemment sur votre enceinte, ou encore la liste des courses que vous aurez établie avec votre assistant vocal… Et même pour les nouveaux utilisateurs, l’app proposera divers conseils et suggérera des fonctionnalités pratiques afin d’aider la prise en main d’Alexa.

Les skills sont désormais placés en second plan, dans la catégorie “Plus”, aux côtés des fonctionnalités avancées comme les rappels, les routines ou les paramètres. Pour ceux disposants d’appareils Echos, il sera possible de régler le volume des différentes enceintes, pas d’information concernant la Freebox Delta à ce sujet.

En somme, c’est un gros changement de cap pour le géant de l’e-commerce, qui avait initialement pensé son application comme un tableau de bord. Cette fois, la version mobile d’Alexa servira de réel assistant vocal et il a donc fallu revoir la facilité et la rapidité d’utilisation. Encore un peu de patience, la mise à jour sera donc déployée au cours du mois d’août.

Pour rappel, Free a récemment étendu les capacités d’Alexa sur votre Freebox Delta via une mise à jour de son player Free-Devialet. Voici les nouvelles fonctionnalités disponibles depuis la dernière mise à jour :

Les utilisateurs et utilisatrices peuvent par simple commande vocale :

rechercher du contenu par titre, acteur, genre,

démarrer une application telle que Prime Video ou Netflix,

lancer un contenu vidéo sur une application spécifique,

mettre sur pause, avancer ou retourner en arrière,

changer de chaîne,

enregistrer des programmes pour les retrouver plus tard.

Dites simplement :

« Alexa, cherche des films d’aventures »

« Alexa, mets la fabuleuse Madame Maisel »

« Alexa, lance Prime Video »

« Alexa, mets TF1 »

« Alexa, avance de 2 minutes » ou « Alexa, pause ».

Découvrez en vidéo le pilotage de la Freebox Delta par la voix

Source : TechCrunch