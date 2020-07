FMobile : nouvelle version de l’application permettant aux abonnés Free Mobile d’échapper à l’itinérance, mais…

FMobile, l’application permettant aux abonnés Free Mobile d’échapper à l’itinérance Orange se met à jour avec une grosse nouveauté. Pas d’App Store, en revanche.

Initialement pensée pour permettre aux abonnés Free Mobile de se libérer de l’itinérance Orange et d’échapper aux faibles débits de cette dernière, FMobile a évolué pour devenir une application utilisable avec les opérateurs du monde entier. Elle permet de gérer l’itinérance nationale et internationale de n’importe quel opérateur sur iPhone et iPad cellulaire.

Le développeur vient d’annoncer la disponibilité d’une version finale estampillée 4, avec toutefois des conditions très particulières. Ne parvenant pas à la faire valider par les équipes d’Apple pour un déploiement par l’intermédiaire de l’App Store, cette nouvelle version se retrouve distribuée par l’intermédiaire de TestFlight, le canal habituellement utilisé par les versions bêtas. La situation n’est pas sans rappeler les débuts un peu compliqués de l’application, lorsqu’elle n’arrivait pas franchir les portes de la boutique applicative de la firme à la pomme.

La principale nouveauté est l’arrivée d’une carte de couverture mondiale accessible depuis l’onglet “Carte de couverture” (entre les onglets “Réglages” et “Test de débits”) et à laquelle les utilisateurs peuvent participer. Pour permettre aux abonnés au forfait à 0/2 euros de participer sans consommer de data, une option “Attendre le Wi-Fi avant d’envoyer” a été prévue et s’active d’ailleurs automatiquement lorsque vous voyagez dans un pays non-inclus dans votre forfait (le développeur conseille toutefois vivement de désactiver la data par précaution). Concernant la carte en elle-même, le nombre total de points sur la carte est indiqué en haut à gauche et la légende accessible grâce au ’i’ en haut à droite. Elle affiche également les réseaux alternatifs comme F-Contact, ainsi que les zones blanches. Quelques correctifs d’optimisation sont également au programme.

Comme l’indique le développeur, FMobile 4 accueille tous les utilisateurs sous iOS 9 et supérieur et remplace définitivement l’ancien FMobile 1.5. Petite précision concernant iOS 14 actuellement proposé en version bêta aux développeurs et ceux qui l’utiliseraient, la nouvelle version de FMobile n’est pas conçue pour et ne propose ainsi qu’une compatibilité minimale. Il faudra attendra FMobile 5, dont le développement débutera dans les prochaines semaines, pour une vraie compatibilité avec iOS 14. Cette future mouture sera synonyme d’une refonte complète.