Exclu : Le siège d’Iliad se prépare à une keynote, la date de lancement de la Freebox V8 dévoilée

La Freebox V8 va se dévoiler la semaine prochaine comme a pu le constater Univers Freebox

Info Univers Freebox – Depuis ce matin, le siège d’Iliad est en ébullition comme Univers Freebox l’a constaté en se rendant sur place. Des camions d’une entreprise de Structure-Podium-Décoration sont stationnés au 16 rue de la ville l’Evêque à Paris, où se déroule habituellement les présentations de Free. Nul besoin d’être devin pour comprendre que tout cela est en lien avec le lancement du teasing hier pour la Freebox POP. Il devrait donc bien s’agir d’une conférence en présentiel et non en visio, comme on aurait pu le penser en cette période particulière. Cela laisse également supposer que cette nouvelle Freebox POP devrait être un événement et pourrait réserver des surprises.

Mieux, la date de lancement de cette Freebox POP (V8) est maintenant connue puisqu’une affiche indique que Free a fait une demande auprès de la mairie pour utiliser les trottoirs devant son siège du 1er juillet au 8 juillet, afin que les entreprises puissent s’occuper de l’aménagement, et peut-être même, comme lors de la présentation de la Freebox Delta, qu’un car régie puisse y stationner. Cela indique donc que la nouvelle Freebox sortira avant le mercredi 8, donc certainement le mardi 7 juillet, Free ayant l’habitude de faire ses annonces un mardi.