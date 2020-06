Free annonce officiellement le nom de la future Freebox V8, “elle arrive”…

Les Freenautes s’agitent, la mamie du Cantal sort de son confinement et même Free communique enfin sur sa prochaine Freebox V8.

L’opérateur de Xavier Niel a confirmé sur Twitter le nom de sa nouvelle box, qui devrait arriver prochainement. Le teasing est lancé et Free appelle au calme, “elle arrive” déclare-t-il sur l’oiseau bleu, en réponse à Georgette, la fameuse mamie du Cantal. Une réponse assez décalée, à demi-mot, qui confirme cependant le nom de son nouveau bébé, en utilisant l’onomatopée qui lui donnera son nom : “Popopop, on se calme, elle arrive…”. La Freebox V8 sera bien la Freebox Pop, comme Univers Freebox vous l’avait annoncé il y a plusieurs mois.

On peut donc s’attendre à un lancement dans les prochaines semaines, après de nombreux reports notamment à cause de l’épidémie de Coronavirus. Le tweet a par ailleurs été partagé par Thomas Reynaud, DG d’Iliad et le compte officiel de la maison-mère de Free.