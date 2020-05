Free annonce que le lancement de la nouvelle Freebox V8 est décalé en raison du confinement

Une nouvelle Freebox qui sera lancée avec du retard, mais cette fois-ci Free a une excuse

Comme vous l’avait rapporté Univers Freebox, Free devait lancer sa nouvelle Freebox V8 fin 2019. Une date qui avait ensuite été reportée au 1er trimestre 2020. Mais crise sanitaire oblige, cette sortie n’a pas eu lieu. Interrogé ce mardi par Le Figaro suite à la publication des résultats de Free, Thomas Reynaud, le Directeur Général d’Iliad a dit quelques mots sur une nouvelle date de sortie : “Nous en avons décalé le lancement de quelques mois en raison du confinement.. De même, le lancement de notre offre à destination des entreprises a été repoussé” .

S’il n’a pas donné d’autres informations, Univers Freebox vous a déjà annoncé que cette nouvelle Freebox porterait le nom de Freebox POP. Il s’agira d’une box dite “intermédiaire”, et pourrait remplacer une ou plusieurs Freebox actuelles, le mystère reste entier autour de son design et ses caractéristiques techniques même si des rumeurs se confirment petit à petit. Notamment autour du processeur de son Player, un Amlogic S905X2 mais aussi sur son développement. Selon nos informations, Free a pour la première fois de son existence fait appel à un OEM pour la fabrication de son boîtier TV, visiblement pour gagner du temps. L’opérateur de Xavier Niel aurait en revanche décidé du design bien que les coûts de fabrication soient plus élevés quand il s’agit de refaire des moulages plutôt que de reprendre ce qui existe. Enfin, si rien n’est officiel, cette nouvelle Freebox a de fortes chances de tourner sous Android TV puisqu’elle a été validée par Google,