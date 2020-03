La Freebox V8 vient d’être certifiée par Google et semble avoir dévoilé son nom

Un pas de plus vers une nouvelle Freebox sous Android TV ?

La Freebox V8, annoncée depuis plusieurs mois déjà, et qui ne devrait le jours avant plusieurs semaines maintenant pour cause de crise du Coronavirus, continue son petit bonhomme de chemin en venant d’être certifiée par Google. En effet, ainsi qu’a pu le constater @androidtv_rumor, Google, qui met à jour tous les mois les nouveaux et futurs supports disponibles tournant sous Android TV, vient d’approuver officiellement une nouvelle Freebox, dont le nom de code est fbx8am, et dont le nom courant du décodeur TV est Freebox Player POP. Ce pourrait donc être le nom de cette nouvelle Freebox. Surtout, la thèse d’un player Freebox V8 sous Android TV devient donc de plus en plus probable.

Say Hi to the Freebox Player POP ! This #AndroidTV Set-top box got approved by Google today, with the code name… fbx8am. As a reminder the box uses an Amlogic S905X2 with Android TV 9 and a DVB-T2 tuner.#FreeboxPop#V8 pic.twitter.com/ZJlUEtxGI5 Android TV Guide (@androidtv_rumor) March 16, 2020

Pour rappel, si l’on sait que cette Freebox V8 sera un box dite “intermédiaire”, et pourrait remplacer une ou plusieurs Freebox actuelles, le mystère reste entier autour de son design et ses caractéristiques techniques même si des rumeurs se confirment petit à petit. Notamment autour du processeur de son Player, un Amlogic S905X2 mais aussi sur son développement. Selon nos informations, Free a pour la première fois de son existence fait appel à un OEM pour la fabrication de son boîtier TV, visiblement pour gagner du temps. L’opérateur de Xavier Niel aurait en revanche décidé du design bien que les coûts de fabrication soient plus élevés quand il s’agit de refaire des moulages plutôt que de reprendre ce qui existe.