Un nouveau smartphone séduisant débarque dans la boutique Free Mobile

Le nouveau fleuron du milieu de gamme est arrivé dans la boutique Free Mobile. Vous pouvez dès à présent vous procurer le Redmi Note 9 sur le site de l’opérateur.

La marque Redmi, de Xiaomi, s’est déjà établie comme l’un des étendard du milieu de gamme concernant les smartphones, et le Redmi Note 9 Pro ne fait pas exception à la règle. Alors que sa version classique est déjà arrivée depuis quelques temps chez Free, c’est dorénavant son pendant plus cher et plus performant qui peut être commandé, pour moins de 300€.

Le Redmi Note 9 Pro est proposé dans son coloris gris avec 128 Go de stockage pour 299€ en achat au comptant. Si vous désirez échelonner votre paiement, vous pouvez opter pour l’achat en 4 fois sans frais, moyennant 77€ à la commande puis 3 fois 74€ sans frais. Il est également proposé en 24 fois sans frais et pour cela, comptez 107€ à la commande, puis 24 fois 8€.

Ce modèle s’équipe d’un chipset Snapdragon 720G couplé à 6Go de RAM, d’un écran IPS 6,67 pouces FHD+, d’un module photo 64 Mégapixels et d’une batterie 5 020 mAh supportant la charge filaire en 30 Watts. A noter qu’il est compatible avec la bande-fréquence 700 MHz. Pour en savoir plus sur ce smartphone, Univers Freebox a déjà réalisé un test complet du Redmi Note 9.

Retrouvez ci-dessous la fiche technique complète du smartphone :