Free lance l’option Amazon Prime (Prime Vidéo, music, etc.) dans son offre Freebox One

Free vient d’annoncer que le service Amazon Prime est désormais disponible dans l’offre Freebox One, permettant à ses abonnés de profiter simplement de milliers de films et séries avec Prime Video, de Prime Music et de la livraison rapide.

Jusqu’à présent, l’application Prime Vidéo était disponible sur la Freebox One, mais il fallait souscrire à un abonnement via Amazon. Désormais, pour bénéficier de tous ces services, il faut se rendre dans l’espace abonnés Freebox One, dans la rubrique télévision puis “gérer mon compte Amazon Prime”. Il vous est alors proposé de souscrire pour 5,99€/mois. Et bonne nouvelle les 30 premiers jours sont offerts. Pour ce tarif vous bénéficiez de :

Prime Video pour regarder des milliers de films et séries, dont les séries Amazon Original sur tous vos appareils (Freebox, TV, smartphone, PC, tablettes, etc.).

La livraison rapide : la livraison gratuite en 1 jour ouvré sur des millions d’articles éligibles sur Amazon.fr.

Prime Music : plus de 2 millions de titres à écouter partout et sans publicité, même hors connexion

Et plus encore

Si vous possédez déjà un compte Amazon

Activez votre offre en cliquant sur le bouton ci-dessous. Puis, renseignez vos identifiants Amazon à l’étape suivante pour devenir membre Amazon Prime et profiter de tous les avantages inclus dans l’offre.

Si vous n’avez pas encore de compte Amazon

Activez votre offre en cliquant sur le bouton ci-dessous, puis créez un compte Amazon Prime, cela ne vous prendra que quelques minutes.

Si vous possédez déjà un compte Amazon Prime

Vous n’avez pas besoin de souscrire en cliquant sur le bouton ci-dessous. Vous pouvez continuer d’utiliser votre compte Amazon Prime actuel pour accéder aux services Prime Video et Prime Music depuis votre Freebox . Dans ce cas, vous continuerez à être facturé par Amazon.