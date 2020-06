Netflix annonce une suite pour le film d’animation sorti en 2000… Chicken Run

Le film d’animation “Chicken Run” sorti en 2000 se voit offrir une suite grâce à Netflix.

C’est officiel, Netflix prépare une suite pour le film d’animation “Chicken Run”, l’annonce a été faite ce mardi sur le compte Twitter de Netflix France. 20 ans vont séparer le premier volet du second, mais pour le plaisir des fans, sachez que Nick Park le créateur de Wallace et Gromit ainsi que du premier Chicken Run, supervisera la production de Chicken Run 2. De plus Aardman Animation sera de nouveau sollicité pour la production du second volet, de quoi s’attendre à une suite digne de ce nom.