Denis Brogniart cède sa place à la présentation d’Automoto sur TF1, découvrez le nom du nouvel animateur

Denis Brogniart assurait la présentation du programme depuis 2012, après 8 saisons il cédera sa place à un visage qui n’est pas inconnu à “Automoto” à partir de la saison prochaine.

Le 12 juillet prochain, Denis Brogniart présentera son dernier épisode d’Automoto sur TF1. L’animateur a confirmé cette information au travers d’un tweet vidéo posté sur son compte, “Huit ans d’une expérience fabuleuse, qui m’a permis de rencontrer tous les acteurs du monde de l’automobile, d’essayer des voitures incroyables, de visiter les usines des plus grands constructeurs…”. Le départ de l’animateur se justifie par un emploi du temps très chargé d’une part avec le nouveau jeu produit par Arthur : District Z et d’autre part les futurs tournages de Koh-Lanta et de Ninja Warrior où il assure l’animation avec Iris Mittenaere et Christophe Beaugrand.

Dès la saison prochaine, un nouveau visage sera à l’animation d’Automoto et il ne vous est sûrement pas inconnu dans ce programme puisqu’il s’agit de Jean-Pierre Gagick, ce dernier a déjà remplacé Denis Brogniart à la présentation de l’émission quand l’emploi du temps de ce dernier ne lui permettait pas de se libérer.