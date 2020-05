Mediawan : “No Limit” le nouveau magazine dédié aux véhicules d’interventions sur “Automoto la chaîne” le 17 juin

“Automoto La chaîne” du groupe Mediawan va proposer un nouveau magazine avec François Allain aux commandes.

Cette nouvelle émission qui se nomme “No Limit” mettra à l’honneur les véhicules d’interventions. Le programme porté par François Allain sera proposé à partir du 17 juin sur “Automoto La chaîne”.

Le journaliste et historien automobile parlera de l’histoire automobile et de ses innovations. François Allain testera les machines d’antan qui ont marqué l’histoire et nous en dévoilera plus sur leurs histoires, de la conception à la création en passant par l’impact sur les populations, tout sera passé au crible.

François Allain ne sera pas ménagé, accompagné d’un expert il ira sur le terrain à la découverte des innovations techniques de l’époque. Le tout vous sera montré avec des animations 3D. Le journaliste reproduira des tests grandeur nature et maniera les véhicules en conditions réelles. Au terme de l’émission, François Allain et l’expert pousseront les machines testées dans leurs retranchements.

Mercredi 17 juin à partir de 20h45 seront diffusés les 3 premiers épisodes puis le mercredi 24 aussi à partir de 20h45 les 3 épisodes suivants. Au cours des épisodes vous pourrez découvrir : La Jeep Willys, La Ford Crown Victoria Interceptor, La Ford Amphibie GPA 2e GPA, l’Alpine A310 Gendarmerie, le Half-Track US Army et le Humvee.