Amazon prépare une sérié inspiré de la trilogie de livre “Millénium”

Une série inspirée des romans “Millénium” de Stieg Larsson devrait voir le jour prochainement sur la plateforme Amazon Prime Video.

Lisbeth Salander, ce nom ne vous est peut être pas inconnu, c’est le personnage principal des romans écrits par Stieg Larsson que vous pouvez retrouver dans plusieurs films déjà sortis au cinéma dont une trilogie avec Noomie Rapace et plus récemment en 2011, puis en 2018.

Pour cette série, Amazon Prime Vidéo a confié la production à Left Bank Pictures, qui a également produit “The Crown” et “Outlander”.

Le projet d’Amzon et de Left Bank n’a pas pour vocation de proposer une suite au dernier film sorti en date ni de faire une adaptation fidèle des romans de Stieg Larsson. “Variety” le site spécialisé a indiqué que l’idée était de montrer la vie de Lisbeth Salander telle qu’elle serait de nos jours. L’histoire se rapprochera de l’esprit des livres et accueillera de nouveaux personnages et de nouveaux décors.

Source : Puremédias