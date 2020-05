Découvrez les nouveautés Netflix de ce mois juin..films, séries tout ce qu’il faut pour attendre l’été

Tous les mois le géant du streaming américain, enrichi son catalogue avec de nouveaux films et séries et documentaires voici les nouveautés du mois de juin.

Juin est le mois qui annonce le début de l’été, Netflix prévoit du lourd tout au long du mois tant côté films que côté séries.

Côté séries, Netflix va dévoiler la saison finale de 13 Reasons Why le 5 juin, l’une des séries phares de Netflix tire sa révérence ainsi que Dark la série allemande fera ses adieux le 27 juin.

The Politician dévoilera sa deuxième saison 2 le 19 juin et pourront suivre Payton Hobart (Ben Platt) repartir en campagne pour la place de sénateur de l’État de New York.

Supergirl saison 4 disponible à partir du 1er juin, Kara est désormais sans Superman sur Terre et va devoir faire face à quelques difficultés.

Le phénomène Rick&Morty revient pour de nouvelles aventures dans la première partie de la saison 4, le 17 juin ainsi que la famille Murphy dans F is For Family saison 4 le 12 juin.

Côté films, le film culte Scarface débarque sur Netflix le 30 juin, pour ceux qui ne l’auraient jamais vu, ce sera l’occasion de découvrir la vie du malfrat Tony Montana (Al Pacino) revenu aux États-Unis dans l’espoir de faire fortune après avoir été expulsé de Cuba.

Des inédits aussi avec Balle Perdue avec Ramzy Bedia, un petit génie de la mécanique se fait arrêter après un braquage qui a mal tourné, afin de ne pas aller en prison il passe un marché avec une unité de police, mais 9 mois plus tard il se voit accusé de meurtre à tort, seul moyen de prouver son innocence ? Retrouver la balle du crime, bloquée dans une voiture disparue. Disponible le 19 juin.

En Exclusivité Netflix découvrez Da 5 Bloods un film de guerre dramatique américain racontant l’histoire de 4 vétérans afro-américains de la guerre du Vietnam retournant dans la jungle vietnamienne des années plus tard afin de retrouver un trésor et le corps de leur chef d’unité. Disponible le 12 juin.

Le 1er juin la version restaurée de Blade Runner baptisée Final Cut sera disponible. Le film remanié tant de fois sera disponible dans sa version finale achevée par Ridley Scott le réalisateur du film original sorti en 1982.

Les fans d’anime pourront découvrir le 4 juin la partie 3 de Baki, le film Your name de Makoto Shinkai le 1er juin. Ainsi que A whisker Away par le réalisateur de Sailor Moon le 18 juin.

Et voici l’agenda complet :