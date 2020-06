Films patrimoniaux sur France 3, les classiques à ne pas manquer jusqu’au 5 juin

Depuis le début du confinement, France Télévisions propose chaque après-midi des films patrimoniaux. À partir de ce lundi 11 mai, les grands classiques du cinéma seront diffusés sur France 3.

Voici la liste des films patrimoniaux qui seront diffusés tous les après-midi sur France 3 à partir de 13h55 jusqu’au vendredi 5 juin.

Mardi 02 juin – Marie-Octobre (1958) : Drame de Julien Duvivier avec Danielle Darrieux, Paul Guers et Bernard Blier.

Synopsis : Sur l’invitation de Marie-Octobre, quinze ans après la guerre, des résistants se réunissent pour rendre hommage à Castille, le chef de leur réseau de l’époque, arrêté et assassiné par les Allemands. Certains ne s’étaient pas revus depuis longtemps. Durant la soirée, Renaud-Picart, propriétaire des lieux, annonce qu’il a appris que Castille avait été trahi. Marie-Octobre et lui sont déterminés à découvrir qui a livré leur ami.

Mercredi 03 juin – L’amant de lady Chatterley (1955) : Drame de Marc Allégret avec Danielle Darrieux, Erno Crisa, Leo Genn, Janine Crispin, Jean Murat, Berthe Tissen, Gérard Séty, Jacqueline Noëlle

Synopsis : Revenu infirme et impuissant de la guerre, lord Chatterley, un riche propriétaire terrien, incite son épouse à prendre un amant pour que leur descendance soit assurée. Lady Chatterley, troublée par le nouveau garde-chasse, Olivier Mellors, s’abandonne à lui. Mais aussitôt qu’il est sûr que sa femme est enceinte, lord Chatterley renvoie Mellors. Mais un véritable lien est né entre les deux amants ?

Jeudi 04 juin – Voici le temps des assassins (1956) Drame de Julien Duvivier avec Jean Gabin, Danièle Delorme, Gérard Blain, Germaine Kerjean, Gabrielle Fontan, Lucienne Bogaert, Robert Manuel, Alfred Goulin

Synopsis : Catherine arrive à Paris et se présente devant André Chatelin, un restaurateur renommé. Elle lui annonce être la fille de son ex-femme, morte récemment. Elle n’a nulle part où aller. Intrigué, Chatelin lui propose une chambre chez lui et rapidement, il l’embauche. Gérard, étudiant que Chatelin a pris sous son aile, n’est pas insensible au charme de Catherine. Peu à peu, la jeune femme, manipulatrice, va s’immiscer entre eux.

Vendredi 05 juin – Le chat (1971) Drame de Pierre Granier-Deferre avec : Jean Gabin, Simone Signoret, Annie Cordy, Jacques Rispal, Nicole Desailly, Harry-Max, André Rouyer, Carlo Nell