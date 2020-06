Sur Amazon Prime Vidéo en juin, les séries sont aussi de sortie

En ce mois de juin, le soleil apporte son lot de nouveautés sur Amazon Prime Vidéo, découvrez les films et séries qui débarquent ce mois-ci sur la plateforme VOD.





Le 1er juin :

The Best of Enemies de Robin Bissell avec Taraji P. Henson, Sam Rockwell, Wes Bentley. Ce fil est basé sur le livre d’Osha Gray Davidson intitulé The Best of Enemies : Race and Redemption in the New South qui traite de la rivalité entre la militante des droits civils Ann Atwater et le dirigeant du Ku Klux Klan C. P. Ellis.

Lego City Adventures Saison 1 : Lego City a tout d’une ville paisible, les habitants s’y sentent bien et les touristes affluent pour partir à sa découverte. Mais ils ne sont pas les seuls à être attirés par la ville et toutes les activités qu’elle propose. Voleurs, bandits, truands ne souhaitent qu’une chose : dérober les plus beaux trésors de Lego City. La police va devoir construire un plan d’attaque pour les arrêter…



Le 2 juin : Baptiste Lecaplain – Origines « Dans mon spectacle, y a beaucoup de monde : un chat qui fait « miaow », mon père en slip, ma mère aussi, un saumon qui parle et plein d’autres choses que je ne peux pas expliquer… Bah oui, si j’étais fort en résumé, je ne ferais pas des spectacles d’une heure et demie ! Alors venez voir le spectacle Origines, c’est mieux ; on aura plus de temps. »



Le 3 juin annonce l’arrivée de nombreuses séries sur la plateforme d’Amazon avec Smallville, la série sur la jeunesse de Superman, les 10 saisons seront directement disponible.

La série medicale trash Nip/Tuck racontant la vie pleine de luxure du Dr Sean McNamara et du Dr Christian Troy, saison 1 à 5 disponible. Dans un registre un peu plus soft, Amazon Prime proposera la totalité des saisons des Frères Scott ainsi que les 8 saisons de The Vampire Diaries.

Le 5 juin : El presidente saison 1 avec Andrés Parra, Paulina Gaitán, Karla Souza. Mais ils ne sont pas les seuls à être attirés par la ville et toutes les activités qu’elle propose.

Synopsis : Le scandale de l’affaire (FIFA Gate) d’un petit président de club de football chilien qui sort de l’ombre pour devenir un joueur clé d’un club de 150 millions de dollars à conspiration frauduleuse.

Le 6 juin : The Handmaid’s Tale, la série qui aborde les aspects d’une société dystopique et totalitaire au très bas taux de natalité revient pour une saison 3

Synopsis : June n’a pas quitté Gilead afin de retrouver sa fillette, Hannah, mais aussi pour combattre le système depuis l’intérieur. Avant de renoncer, la jeune femme a confié Nicole, l’enfant des Waterford qu’elle a porté, à Emily. Cette dernière, parviendra-t-elle à la conduire dans un lieu sécure ? De son côté, June se voit mutée auprès de l’ancien maître d’Emily, le commandant Lawrence. Ne perdant pas de vue ses projets, elle ne sait plus sur quel pied danser avec celui-ci. Est-ce son allié ou son ennemi ? De son côté, l’état de santé de tante Lydia reste précaire. Survivra-t-elle à l’attaque d’Emily ? Pendant ce temps, la remise en question de Serena continue…

Le 8 juin : For the people saison 1 et 2 de Paul Williams Davies avec Britt Robertson, Jasmin Savoy Brown et Hope Davis.

Synopsis : Les parcours croisés de jeunes avocats ambitieux qui font leurs débuts au tribunal des quartiers sud de New York, la plus vieille et la plus prestigieuse Cour des Etats-Unis..



Le 15 juin : Modern Family, saison 10

Synopsis : La famille Dunphy-Pritchett prépare la fête nationale. Pour une fois, Jay sort de sa coquille et aimerait représenter le grand maréchal de la parade. Par la suite, il va devoir s’imposer face à sa femme Gloria, car ils ne partagent pas la même vision quant à l’éducation du petit Joe. La série sera diffusée en VO espagnole sous-titrée. Un membre important de cette famille élargie va disparaître et les carrières professionnelles de Phil, de Mitchell et de Cameron évoluent…



Le 19 juin : Chicken Run, film d’animation sorti en novembre 2000 débarque sur Amazon Prime Video. La poule Ginger rêve de liberté et d’espace et se met en tête de s’évader de la ferme des Tweedy, apres de nombreuses tentatives infructueuses, une lueur d’espoir débarque avec Rocky un coq libre et solitaire a qui elle va demander de leur apprendre a voler afin de s’échapper.