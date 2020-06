Salto : “C’est comme ça que je t’aime” la série québecoise sera disponible sur la plateforme de SVOD

Salto dévoile petit à petit le contenu de son catalogue qui promet 15.000 heures de contenus à son lancement.

Depuis une semaine la plateforme SVOD made in France est entrée en phase de test. Après avoir acheté les droits pour “Creepshow” une série américaine inspirée du monde de Stephen King et de George A. Romero. Une nouvelle annonce a été faire par le site spécialisé “Variety”, une série québécoise intégrera le catalogue de Salto, “C’est comme ça que je t’aime”.

La première saison se compose de dix épisodes, l’histoire se déroulera dans les années 70, deux couples traversant une mauvaise passe mêlant trahisons et infidélité, lors de l’absence des enfants pour un camp de vacances, un malheureux concours de circonstances va faire d’eux les plus grands criminels de l’histoire du crime organisé au Québec. Écrite par François Létourneau et réalisée par Jean-François Rivard, la série mettra fortement en avant l’humour noir. Un effet recherché par Thomas Crosson le responsable des contenus pour Salto “C’est comme ça que je t’aime”, qui caractérise selon lui le futur esprit de la plateforme, autrement dit “un contenu audacieux et original, dans un mélange parfait de liberté de ton et d’humour noir”.

Créée conjointement par TF1, France Télévisions et M6, Salto sera officiellement lancée cet automne pour un prix variant entre 5 et 10 euros.

Source : Puremédias