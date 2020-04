Cyril Hanouna a annoncé que “Touche pas à mon poste” est prolongé pour deux voir trois saisons sur C8

Présent depuis 2010, il semblerait que “Touche pas à mon poste” rempile pour plusieurs saisons sur C8 avec Cyril Hanouna.

Depuis le début du confinement, le présentateur de C8 s’est adapté à la situation et présente tout les soirs en direct depuis chez lui “Ce soir chez Baba” . Hier soir durant l’émission Cyril Hanouna a fait quelque confidences concernant le futur de son émission quotidienne. Il a annoncé que “Touche pas à mon poste” a été prolongé pour au moins deux ans sur C8 la chaîne TNT du groupe Canal+.

Cyril Hanouna en a profité pour donner des précisions sur le déroulement de l’émission à partir du 11 mai : “Sachez qu’à partir du 11 mai, on ne sera pas dans une configuration ’Touche pas à mon poste’. On va faire une émission avant. Ce sera une émission d’humeur, avec des images, des rigolades, etc. Chaque soir, il y aura trois ou quatre chroniqueurs avec moi à distance. Ce sera de 19h à 20h” et ajoute que “De 20h à 21h, ce sera un jeu a priori. Ca peut changer à tout moment. Mais on proposera un gros jeu. Je pense que vous allez être très contents.”

L’animateur a précisé que les dirigeants de C8 souhaitaient continuer avec “Allô Baba” et “Ce soir chez Baba” jusqu’à fin mai et pour la rentrée TPMP sera bien évidemment de retour : “Pour la rentrée, ’TPMP’ sera de retour. Forcément. Sachez que ’TPMP’ va encore repartir pour au moins deux à trois saisons. Avec moi, je l’espère, si vous voulez toujours de moi. Ce qui veut dire qu’on arriverait à la treizième saison”. Petite précisions de la part de Baba : “A la rentrée, il y aura énormément de nouveautés dans ’TPMP’. On va garder l’équipe. Il y aura des petits nouveaux, dont un très beau gosse”.