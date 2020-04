Durant le confinement “INA Kids” se lance sur You Tube, la nostalgie sera au rendez-vous

INA Kids sur YouTube vous propose de redécouvrir ou faire découvrir d’anciens programmes jeunesse comme Casimir ou” Bonne nuit les petits” entre autres.

Les programmes jeunesse des années 70/80 sont mis a l’honneur sur la toute nouvelle chaîne YouTube de l’INA intitulée : INA Kids. Retrouvez Casimir sur L’Île aux enfants, le marchand de sable dans Bonne nuit les petits ou encore Titus le petit lion. Toutes ces vidéos sont en accès libre et gratuit sur YouTube. Pour l’heure plus d’une centaine de vidéos sont déjà en ligne et à terme l’ambition est de proposer pas moins de 1500 vidéos sur YouTube.

L’INA dispose d’un répertoire de vidéos plutôt impressionnant et indique dans un communiqué vouloir élargir « l’accès à des contenus éducatifs, culturels ou d’information et assurer une continuité pédagogique ». L’INA propose aussi l’émission d’une quinzaine de minutes « Les Quat’z’amis » qui date des années 1980, réalisée par Janine Guyon. Les épisodes sont présentés par l’animateur Fabrice accompagné de trois marionnettes. Ensemble, ils proposent des jeux ludiques et éducatifs, construction de mots à partir de syllabes, musiques et expériences à refaire chez soi.