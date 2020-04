Amazon prime vidéo s’offre l’intégralité de la série “Lost” et les quinze premières saisons de “Grey’s Anatomy”

Après l’intégrale de “Desperate Housewives” Amazon prime vidéo gâte encore ses abonnés avec l’intégrale de “Lost” et les 15 premières saisons de “Grey’s Anatomy”.

Vous allez avoir de quoi vous occuper durant le confinement et Amazon Prime Video veille à ce que ce soit le cas. Aujourd’hui le compte d’Amazon Prime Video France a annoncé au travers d’un tweet, l’arrivée imminente de “Lost” en intégrale et des 15 premières saisons de la série médicale culte “Grey’s Anatomy” qui est toujours en cours de diffusion. Pour ceux qui se précipiterait sur les épisodes de “Lost”, Amazon prime vidéo a annoncé que la mise en ligne des épisodes se fait au fur et à mesure.

“Lost” a été diffusé en France sur TF1 entre 2005 et 2010, la série a connu un succès énorme à travers le monde et en fait une des séries cultes de notre histoire. Pour ceux qui se laisserait tenter, Amazon prime vidéo est inclus dans le forfait Freebox Delta et disponible sur Freebox One.

Et pour les plus curieux, Univers Freebox vous propose de voir ou revoir la bande-annonce de la série.