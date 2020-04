“Plus belle la vie” passe en rediffusion sur France 3 à partir du 4 mai

“Plus belle la vie” était le seul feuilleton quotidien a faire de la résistance avec des épisodes inédits, “Demain nous appartient” sur TF1 et “Un si grand soleil” sur France 2 ne sont plus à l’antenne depuis la mi-mars.

Les téléspectateurs qui suivent “Plus belle la vie” avec assiduité vont faire face à une légère modification concernant la programmation du feuilleton. Les tournages étant interrompus depuis la mi-mars, France 3 va prochainement se retrouver à court d’inédit et va devoir passer des rediffusions du feuilleton, le dernier inédit sera donc diffusé vendredi 1er mai à 20h35. Dès lundi 4 mai, “Plus belle la vie” se rediffusé à partir de 20h15 avec un second épisode à 20h40. Avec plus de 4000 épisodes et plus de 15 ans de longévité, France 3 aura un large choix d’épisodes à rediffuser.

Malgré un début de déconfinement fixé pour le 11 mai, pour l’heure impossible de savoir quand les comédiens et les équipes de tournages pourront retourner dans les studios situés à Marseille afin de produire de nouveaux épisodes.