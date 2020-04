Les coulisses de tournage de “The Mandalorian” en exclusivité sur Disney+ le 4 mai, découvrez la bande-annonce

La série originale Disney+ “The Mandalorian” inspirée de l’univers “Star Wars” tournée en prise de vue réelle va dévoiler ses coulisses de tournage.

“The Mandalorian” créée par Jon Favreau raconte l’histoire d’un mercenaire mandalorien, l’histoire se situe 5 ans après Le Retour du Jedi et 25 ans avant Le Réveil de la Force. Tournée en live-action ou prise de vue réelle en français. Le tournage de la première saison avait débuté en octobre 2018 en Californie du Sud et s’était terminé en février 2019. La deuxième saison est annoncée pour l’automne 2020 et Jon Favreau est en pleine préparation de la troisième.

Pour les fans et les plus curieux, Disney+ a annoncé sur son compte Twitter dévoiler les coulisses du tournage de la série en exclusivité sur sa plateforme le 4 mai.

En attendant le 4 mai, retrouvez la bande-annonce publiée sur le compte officiel “Star Wars FR”.