M6 rediffuse 6 anciennes saisons de “Pékin Express” sur sa plateforme VOD 6play

Depuis ce matin, le groupe M6 a mis à disposition sur sa plateforme 6play, six saisons de “Pékin Express” dans leur intégralité.

Le groupe M6 a mis en ligne ce matin 6 anciennes saisons de son programme phare “Pekin Express” présenté par Stéphane Rotenberg depuis 2006. La dernière saison “Retour sur la route mythique” diffusée sur M6 dernièrement est déjà disponible sur 6play. Mais en bonus, vous pourrez également voir ou revoir l’édition de 2011 en Afrique, “La route des grands fauves”, celle de 2012 en Asie et Océanie, “Le passager mystère” et celle de 2013 en Amérique centrale et du nord, “Le coffre maudit”. Les saisons 11 “La course infernale” et 12 “La route des 50 volcans”, diffusées en 2018 et 2019.

Pour rappel mi-mars à l’annonce du confinement, le tournage en cours de la nouvelle saison de “Pékin Express” prévu pour cet été sur les écrans a du être suspendu à cause de l’épidémie de Covid-19. Tourné à Dubaï, en Éthiopie et en Ouganda, Stéphane Rotenberg avait confié au micro de RTL : “On a mis très peu d’émissions en boîte, on a dû rentrer quand la situation est devenue trop compliquée. On espère repartir dès que les conditions seront réunies, mais on sera très, très en retard. La production de la prochaine saison, qui devait être cet été, est compromise”.