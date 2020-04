“Qui veut gagner des millions” de retour le 4 mai dans une version confinée avec Camille Combal

Camille Combal revient dès lundi 4 mai à 19h et présentera depuis chez lui “Qui Veut Gagner des Millions à la Maison ? ” afin de récolter des gains pour les associations qui font des actions en lien avec la crise du Covid-19.

Après avoir mis en pause son feuilleton quotidien ” Demain nous appartient” pour le remplacer par une version quotidienne du magazine “Sept à Huit” qui lui-même a vite été remplacé, par “Le grand bêtisier à la maison” présenté par Christophe Beaugrand et Karine Ferri. Après l’info et le rire vient maintenant le divertissement. Comédiens, chanteurs, humoristes ou animateur participeront au jeu depuis leur domicile. Lundi 4 mai, les premiers candidats joueront pour la Fondation “Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France” et tenteront de remporter un maximum d’argent pour soutenir les hôpitaux.

Le déroulement du jeu ne pourra évidemment pas se faire comme en plateau et les règles du jeu seront adaptées aux circonstances actuelles qui sont pour le moins exceptionnelles.