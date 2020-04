Télécâble Sat intègre dans ses grilles, les programmes de #ALaMaison la chaîne du groupe Mediawan

Des rendez-vous « la science #ALaMaison » : notamment pour les plus jeunes de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30, avec « L’Esprit Sorcier », « On n’est pas que des Cobayes » ou « Le Mag de la Science » mais aussi les célèbres youtubeurs Dr Nozman ou Dirty Biology, pour transmettre avec pédagogie et humour le goût des sciences . Mais aussi pour toute la famille de 9h30 à 12h00, de 14h45 à 16h30, de 19h30 à 20h30, de 22h30 à 23h15 avec des grands dossiers sur l’espace, l’environnement etc.