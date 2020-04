[[MàJ] C’est parti pour la nouvelle chaîne TV gratuite #Alamaison sur les Freebox, découvrez-la

Comme prévu, la nouvelle chaîne éphémère culturelle, gratuite et sans pub #Alamaison de Mediawan a commencé sa diffusion sur les Freebox. Rendez-vous dès à présent sur le canal 244.

Initialement prévue sur le canal 47, la nouvelle chaîne culturelle et éducative de Mediawan (Xavier Niel) en association avec des géants français de l’audiovisuel et les opérateurs, débarque finalement sur le canal 244 des Freebox, à la place de “Lucky Jack TV”. A travers #Alamaison, le premier producteur de fiction en France invite à “mettre à profit les prochaines semaines de confinement pour apprendre, se cultiver, découvrir ou réviser ses classiques, notamment en histoire, sciences et culture, cinéma, adaptations littéraires… à travers des formats audiovisuels innovants et ludiques”, a t-il présenté.

Au programme de #Alamaison

Plusieurs programmes pour toute la famille seront ainsi diffusés tous les jours de 7h à minuit tout au long du confinement.

Des rendez-vous « la science #ALaMaison » : notamment pour les plus jeunes de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30, avec « L’Esprit Sorcier », « On n’est pas que des Cobayes » ou « Le Mag de la Science » mais aussi les célèbres youtubeurs Dr Nozman ou Dirty Biology, pour transmettre avec pédagogie et humour le goût des sciences . Mais aussi pour toute la famille de 9h30 à 12h00, de 14h45 à 16h30, de 19h30 à 20h30, de 22h30 à 23h15 avec des grands dossiers sur l’espace, l’environnement etc.

Des rendez-vous « l’histoire #ALaMaison » de 8h30 à 9h30, de 13h à 14h45, de 18h30 à 19h30 et de 23h15 à 01h00, avec notamment « Toute L’Histoire en 6 Minutes », la collection « Les grains de sable de l’Histoire », « Les 101 événements qui ont fait le XXe siècle » ou « Seconde Guerre mondiale : La Guerre Totale », pour revivre les grands moments du XXème siècle ;

Un programme « la cuisine #ALaMaison » à l’heure du déjeuner avec notamment Chefclub.

Et enfin, « les classiques # ALaMaison » à 20h50 pour toute la famille, avec des films patrimoniaux à découvrir ou redécouvrir : « Le Bossu », « Tartuffe », « 1492 Christophe Colomb », « Microcosmos », « Au Revoir Les Enfants » ou encore « Poil de Carotte .

#Alamaison, disponible sur le canal 244 des Freebox

D’autres programmes à venir

La chaîne s’enrichira dans les prochains jours d’autres programmes originaux. Ali Baddou proposera notamment des formats courts de philosophie, où il répondra à des questions posées par des enfants. “L’humain et l’enfance seront aussi présents sur la grille avec par exemple « Les Secrets de la Mémoire », « La Science des Rêves », « Le Premier Cri », « A La Maternité » ou encore « AdopteMoi “, précise Mediawan.

Une chaîne en association avec une kyrielle d’acteurs de l’audiovisuel pour soutenir le personnel soignant

Editée et opérée par les équipes de Mediawan, cette chaîné sans publicité sera alimentée également par des contenus, longs métrages et documentaires proposés gratuitement par ses partenaires, à savoir France Télévisions, Pathé Films, La Fondation Jérôme Seydoux Pathé, Gaumont, le CNC, M6, le Groupe TF1, UGC Images, Brut, Chefclub et 2P2L. “Bouygues Telecom, Canal+, Free, Molotov, Orange et SFR se sont déjà associés au projet en acceptant de diffuser cette nouvelle chaîne”, indique par ailleurs le Spac de Xavier Niel Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton.

L’objectif au-delà de proposer un condensé de contenus instructifs est de soutenir l’effort des soignants pour faire face à la crise sanitaire. Ainsi, tous les bénéfices de #Alamaison seront reversés à l’alliance “Tous unis contre le virus” de la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur ainsi qu’à la Fondation « Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France ». “Les dons collectés seront destinés à venir en aide aux personnels soignants, en milieu hospitalier ou non, à financer des projets de recherche ainsi qu’à soutenir des acteurs de terrain et des associations qui œuvrent auprès des plus vulnérables“, explique en Mediawan. En un mot, une belle initiative solidaire et citoyenne.

Mise à jour : interrogé par Univers Freebox, Free nous indique que cette nouvelle chaîne va rejoindre le Canal 47 de Freebox TV dans la journée