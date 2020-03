Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : trois initiatives pour améliorer le quotidien des abonnés, le forfait 2€ ne cesse d’évoluer pendant le confinement etc…

Du nouveau contenu gratuit pour les abonnés Free ! L’opérateur de Xavier Niel, en partenariat avec AdultSwim, leur offre gratuitement deux épisodes de la série Black Dynamite sur AdultSwim, disponible sur la Freebox, soit en linéaire en canal partagé avec Toonami, soit en service de VOD en illimité via un pack dédié. Rendez-vous dans l’Aktu Free. Plus d’infos…

Toujours disponible sans surcoût pour certains abonnés Free, l’application Youboox se met à jour avec des nouveautés comme une nouvelle fiche titre pour les titres de presse” de quoi suivre plus facilement vos magazines et journaux favoris et un écran pour la gestion des préférences de confidentialité. Plus d’infos