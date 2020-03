Les contenus Disney+ seront disponibles sur les box de Free, Bouygues, SFR et Orange

Canal+ a officialisé ses nouvelles offres qui proposeront Disney+ à son lancement, et annonce sur son site que vous pourrez retrouver les programmes de la plateforme directement sur la box de votre opérateur internet.

Si le lancement de Disney+ a été repoussé au 7 avril prochain à la demande du gouvernement, Canal+ a continué de travailler de façon à ce que ses offres soient le plus disponibles possible. Ainsi, il sera possible de souscrire à ces offres spécifiques les box des opérateurs et d’accéder aux contenus de Disney+ sur votre player.

Une application pour certaines box, une chaîne linéaire pour d’autres

Sur la page dédiée à Disney+ de sa boutique, la filiale de Vivendi propose un document listant les appareils compatibles avec le service de SVOD, y compris toutes les box des opérateurs. Pour les abonnés Free, par exemple, on apprend ainsi qu’accéder à l’application sur le PlayStore sera possible, avec également la possibilité de souscrire à une des offres Canal+ intégrant le service. Pour les autres players, il semble qu’une “boucle vidéo”, une chaîne linéaire donc diffusant certains contenus de la plateforme et accessible sur le canal 16 de l’univers Canal.

C’est également cette boucle vidéo qui sera disponible sur la majorité des box des autres opérateurs, à l’exception des appareils AndroidTV de Bouygues Telecom (Miami et Miami Ultym). Pour ceux désirant opter pour la solution en OTT, Disney+ a révélé le mois dernier la liste des plateformes sur lesquelles son service sera disponible.

Pour rappel, Disney+ sera proposé à 6.99€/mois ou 69.99€/an ou bien proposés dans des offres Canal+ dédiée que le groupe a dévoilé hier. Afin d’éviter l’engorgement des réseaux et à la demande du gouvernement, le service de SVOD qui devait être lancé aujourd’hui a vu son arrivée sur le marché français repoussée au 7 avril.