Disney+ craque et repousse son lancement au 7 avril prochain

Ce ne sera pas le 24 mars mais le 7 avril. Disney+ reporte son arrivée en France à la demande du gouvernement.

Le tweet est on ne peut plus clair, “encore un peu de patience pour nos fans français, notre service de streaming Disney+ arrive bientôt… mais à la demande du gouvernement, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu’au mardi 7 avril 2020″. Le géant hollywoodien a dû se rendre à l’évidence, le contexte épidémique actuel ne se prête pas à son arrivée en grande pompe dans l’hexagone.

Encore un peu de patience pour nos fans français, notre service de streaming Disney+ arrive bientÃ’t… mais à la demande du @GouvernementFR, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu’au mardi 7 avril 2020. #DisneyPlus Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 21, 2020

Les opérateurs ont d’autres chats à fouetter

Durant cette période de confinement, le télétravail a été multiplié par 7, la visio-conférence et les appels par 2, et le volume sur WhatsApp par 5, les réseaux sont donc très sollicités, de quoi redouter du côté opérateurs l’arrivée de Disney+ à la date prévue, les priorités sont ailleurs. Orange a demandé vendredi un report de son lancement, tout comme le gouvernement un peu plus tôt. Le PDG de l’opérateur historique s’est dit préoccupé, surtout au regard de l’important afflux constaté au moment du lancement aux USA. Il a noté également que le lancement Disney se fera en OTT en France, sans contrôle des opérateurs, contrairement à Netflix qui, lui, “passe principalement par des opérateurs qui managent les flux”.

A titre de comparaison, “Netflix a son propre data center implanté en France et directement connecté au réseau Orange France. Disney « tire » via des CDN (Content delivery network) interconnectés partout en Europe sur les réseaux internationaux Orange, ça fait pas la même chose en terme de trafic et d’éléments impactés”, explique Jean-Luc Vuillemin directeur réseaux et services internationaux d’Orange. Les fans devront donc prendre leur mal en patience. Disney a fini par craquer et n’a pas voulu s’attirer les foudres de l’Etat et des FAI. Son arrivée doit se conjuguer au plus-que-parfait.