Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : plein de chaînes offertes, cadeaux pour les abonnés réactifs, un dispositif spécial Coronavirus et un petit nom pour la Freebox V8

Une excellente nouvelle… de courte durée. Lundi dernier, le groupe Canal a décidé d’offrir toutes les chaînes Canal+ aux abonnés Freebox et des autres opérateurs pour mieux vivre le confinement. Mais sous la contrainte du CSA, la filiale de Vivendi a dû stopper ce week-end la mise en clair de Canal+ Family, Cinéma, Sport et Décalé lesquelles sont repassées ce samedi en crypté. Canal+ et Canal+ Séries restent toutefois accessibles gratuitement jusqu’au 31 mars. Plus d’infos…