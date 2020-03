Free : les livraisons, prises de rendez-vous et interventions des techniciens chez les abonnés continuent

Mais jusqu’à quand ?

Mobilisé face à la crise du Coronavirus, Free “prend toutes les mesures nécessaires avec un maximum de réactivité” et ce au fil des annonces gouvernementales, a annoncé hier matin Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad dans une lettre adressée aux salariés du groupe.

L’opérateur a dores et déjà pris de nombreuses mesures en interne via notamment un plan de prévention et de continuité. Free a finalement décidé de fermer toutes ses boutiques malgré l’autorisation d’ouvrir, ses centres de contact restent actifs mais s’adaptent. S’agissant des envois et livraisons de Freebox ou de cartes SIM et smartphones, Free nous informe de leur maintien pour le moment : “les livraisons suivent leur cours”. L’arrêté gouvernemental permet en effet les activités de livraison de la catégorie M, à savoir Magasins de vente et Centres commerciaux. Celles-ci ne sont donc pas pour le moment concernées par les mesures relative à la lutte contre la propagation du Coronavirus.

Limitation aux interventions essentielles

Pas d’arrêt également pour la prise de rendez-vous, les interventions de techniciens sont quant à elles possibles “uniquement en cas d’absence de service”, explique Free.

Côté précautions, “dans le contexte national actuel, nous tenons à rassurer sur le fait que nos équipes sur le terrain prennent toutes les mesures de protection pour éviter la propagation du virus”, poursuit l’opérateur. Si l’intervention d’un technicien est “totalement sécurisée”, Free demande toutefois aux abonnés de respecter les principes de prévention élémentaires comme procéder à l’accueil du technicien et ouvrir portes et portails durant son intervention. Mais aussi, d’éviter tout contact et conserver une distance minimale avec lui.