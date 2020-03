Free annonce que ses techniciens vont continuer leurs missions durant la crise du Coronavirus, pour assurer la connexion des français

Toutes les équipes de Free sont sur le front

C’est une question qui se pose pour beaucoup d’abonnés : est ce que les techniciens Free seront toujours disponibles en cas d’incident sur sa ligne personnelle ou de plus grand ampleur. L’opérateur l’a assuré en annonçant sur Twitter “Dans ces moments difficiles,merci à toutes nos équipes mobilisées : équipes réseaux,techniciens Free,Free Centers, FreeHelpers qui sont au service de tous,Freenautes,soignants,administrations,entreprises. Les français ont plus que jamais besoin de leurs connexions”. Nous avons demandé des précisons à l’opérateur pour savoir ce qu’il en était exactement des rendez-vous à domicile déjà prévus et ceux à venir, par exemple pour la migration en fibre ou en cas d’incident au domicile, et nous vous tiendront informés dès que nous obtiendrons une réponse.

Dans ces moments difficiles,merci à toutes nos équipes mobilisées : équipes réseaux,techniciens Free,Free Centers, FreeHelpers qui sont au service de tous,Freenautes,soignants,administrations,entreprises. Les français ont plus que jamais besoin de leurs connexions #Restezchezvous Free (@free) March 16, 2020

Pour rappel, Free a déjà mis en place un nouveau dispositif afin de désaturer le 3244 (l’assistance par téléphone de l’opérateur), nous vous en expliquions le principe lundi.