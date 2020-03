Freebox Delta: Cafeyn (ex-LeKiosk) annonce que certains titres de presse ne sont plus accessibles dû au COVID-19

Cafeyn explique à tous ses utilisateurs, y compris ceux y ayant accès via leur abonnement Freebox Delta que plusieurs titres ne seront plus accessibles sur sa plateforme durant la période de confinement.

L’offre Freebox Delta inclus un abonnement au service de presse Cafeyn (anciennement nommé LeKiosk),permettant d’accéder à de nombreux titres de presse gratuitement, depuis un navigateur ou une application mobile. Cependant, certains éditeurs doivent cesser leur activité et donc, certains titres ne seront plus proposés durant la période de confinement renforcée par Emmanuel Macron hier soir.

Cafeyn annonce la liste des titres qui s’arrêtent pour l’instant

Ainsi, les détenteurs de l’application Cafeyn ont pu recevoir une notification les informant que certains titres n’étaient plus disponibles en cette période de confinement. Pour avoir la liste complète et mise à jour, il faut se rendre dans la FAQ du site.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la liste des contenus qui ne seront plus disponibles pour les prochaines semaines est la suivante. A noter que à l’exception de “Weekend”, tous figure dans l’offre pour les abonnés Freebox Delta.

Point de Vue

Tiercé Magazine

Bilto

La Gazette des Courses

Loto Foot

Weekend

Paris Courses

Le Foot

Entreprendre

Féminin Santé

Santé Revue Seniors

Le Foot Gazette des transferts

L’Essentiel De La Psycho

Journal de France

Féminin Psycho

Pour autant, la plateforme assure qu’elle pourra vous proposer un maximum de lectures. Pour rappel, le service LeKiosk est inclus dans votre abonnement Freebox Delta et propose l’accès à plus de 1600 titres de presse consultables sur smartphone, tablette et ordinateur. Si vous voulez essayer cette application,vous trouverez ici les liens pour les télécharger sur Android et iOS.