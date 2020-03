Free: lancement d’un nouveau dispositif à destination des abonnés en raison du Coronavirus, le service client s’adapte

A l’heure où la propagation du Coronavirus s’intensifie, Free prend des mesures dans ses centres de contact et met en place un nouveau dispositif à destination de ses abonnés pour leur éviter un temps d’attente trop long.

Télétravail, appel au confinement, fermeture des lieux non essentiels, les mesures se multiplient pour lutter face à la propagation du Coronavirus en France. Les opérateurs et leurs salariés ne dérogent pas à la règle. “Dès fin février, nous avons pris des mesures et lancé un plan de prévention et de continuité”, nous informe Free. Du coté des centres de contact de l’opérateur dont 70% sont situés en France, “des centaines de collaborateurs sont actuellement en télétravail et disposent de tous les outils nécessaires à la réalisation de leur mission”, précise t-il. Pour les Free Helpers encore présents sur les plateaux, des mesures ont été prises, comme “un espacement important au niveau des postes de travail et bien entendu du gel hydroalcoolique à disposition”, explique par ailleurs l’un d’entre-eux.

Un dispositif pour les abonnés désirant contacter le service client plus rapidement

Reste également le maintien de manière la plus optimale possible de l’assistance abonnés. Pour ce faire, le service client de Free s’adapte. En appelant le 3244, l’opérateur informe depuis ce matin via un message vocal qu’en “raison de mesures sanitaires, votre temps d’attente peut être rallongé”, avant d’inviter les abonnés à se rendre à l’adresse “assistance.free.fr/3244” qui n’est autre que la page de son propre service gratuit d’assistance vidéo, Face to Free.

Celui-ci vous permet de contacter un FreeHelper pour toute demande sur une offre Free Mobile ou Freebox. Dans ce contexte particulier, l’opérateur nous informe que la prise en charge via ce service sera uniquement “vocale” tel un appel audio et non en visio comme à l’accoutumée.

Pour les abonnés n’ayant pas réussi à contacter le service client via le 3244, un SMS leur est également envoyé automatiquement : “Sachez que vous pouvez également nous joindre rapidement sur Face to Free”, indique t-il.