Orange annonce la fermeture temporaire de ses boutiques en France et offre du contenu à ses abonnés confinés

Face aux mesures de confinement dûes au Coronavirus, Orange annonce fermer toutes ses boutiques et fait un geste pour ses abonnés.

Les opérateurs réagissent aux mesures annoncées par le gouvernement ce week-end concernant l’épidémie de COVID-19. L’opérateur historique a décidé de fermer ses boutiques mais offrira en clair plusieurs chaînes à ses abonnés TV.

Les boutiques Orange ferment leurs portes, les abonnés auront accès à de nouvelles chaînes

Ainsi, le compte officiel d’Orange France sur Twitter a annoncé que les boutiques de l’opérateur seront temporairement fermées. L’opérateur invite ainsi ses abonnés à utiliser son site internet ou son application Orange & Moi pour tout changement d’offre ou achat. Son service client est toujours accessible par téléphone et l’opérateur annonce que les abonnés ayant fait une demande pour une intervention à domicile recevront un SMS pour la confirmer ou la repousser.

Pour permettre aux abonnés de patienter s’ils sont confinés chez eux, Orange fait cependant un geste en permettant à tous ses clients en métropole abonnés à la TV d’Orange d’accéder en clair à plusieurs chaînes. Ainsi, dès demain et jusqu’au 31 mars prochain, les 4 chaînes OCS et 5 chaines jeunesse : Boomerang, Tiji, Boing, Toonami Canal J seront en clair sur la TV d’Orange. A noter cependant qu’il s’agit des chaînes, et non des services à la demande.